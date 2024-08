Lkw fährt auf Pannenfahrzeug auf - Fahrer schwer verletzt

Schauenburg (dpa) - Zwei Lkw sind bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A44 zwischen Kassel-Bad Wilhelmshöhe und Zierenberg zusammengestoßen. Dabei wurde ein 32 Jahre alter Fahrer aus dem Hochsauerlandkreis schwer verletzt, wie die Polizei in Kassel mitteilte. Die Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund war am Dienstagmorgen für mehrere Stunden gesperrt.