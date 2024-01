Drei Leichtverletzte bei Brand in Tagungshaus

Schwalmstadt (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einem Tagungshaus in Schwalmstadt (Schwalm-Eder-Kreis) sind drei Frauen leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer am Sonntag im Keller des Gebäudes aus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die drei Frauen im Alter von 18, 20 und 24 Jahren kamen mit leichten Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Zum Zeitpunkt des Brandes waren elf Menschen in dem Gebäude mit Übernachtungsmöglichkeiten für Studierende und Personal, wie es hieß. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 150 000 Euro. Sie ermittelt zur Brandursache. Das Gebäude sei vorerst nicht bewohnbar.