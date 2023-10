Nach Unfall mit Schwerverletzten: Beteiligte verschwunden

Willingshausen (dpa/lhe) - Nach einem Verkehrsunfall im Schwalm-Eder-Kreis mit zwei Schwerverletzten ist die Suche nach weiteren Beteiligten erfolglos verlaufen. Es sei auch mit Polizeihubschrauber und Hunden gesucht worden, sagte am Donnerstag ein Polizeisprecher. Bei dem Unfall am späten Dienstagabend zwischen Willingshausen-Wasenberg und Schwalmstadt-Treysa waren zwei Autos in einer Kurve frontal zusammengestoßen. In einem Wagen wurden Fahrer und Beifahrer schwer verletzt, die Insassen aus dem anderen Fahrzeug flüchteten. Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr suchten bis zum nächsten Morgen nach den Unfallbeteiligten, aber ohne Erfolg.