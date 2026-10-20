Drei Männer greifen Spaziergängerin an

Bad Waldsee (dpa/lsw) - Eine 23-Jährige soll bei ihrer abendlichen Gassirunde in Bad Waldsee (Landkreis Ravensburg) von drei unbekannten Männern angegriffen und verletzt worden sein. Wie die Polizei mitteilte, gelang es der Frau, sich zu befreien. Die Männer flüchteten demnach. Die Polizei war mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber im Einsatz - die Fahndung blieb aber erfolglos.

Die junge Frau war den Angaben zufolge am Montagabend mit ihrem Hund spazieren, als die Männer sie ansprachen - und kurz darauf zuschlugen. Das Tier biss daraufhin einen der Männer. Die 23-Jährige wurde leicht verletzt und flüchtete in ihr Auto, wo sie die Polizei rief. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um sie.

Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und den möglichen Tatverdächtigen dauern an. Die Polizei in Bad Waldsee bittet Menschen, die am Montagabend im Bereich des Wanderparkplatzes «Saubad» unterwegs waren, sich telefonisch zu melden.