Badeverbot

Baden im Langener Waldsee tabu

Das Wochenende soll sommerlich werden. Eine Abkühlung in dem beliebten See ist jedoch aus Sicherheitsgründen nicht möglich.

Kein Einsatz von Rettungsbooten möglich. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Kein Einsatz von Rettungsbooten möglich. (Archivbild)

Langen (dpa/lhe) - Bei erwarteten Temperaturen von bis zu 29 Grad im Rhein-Main-Gebiet ist das Baden im beliebten Langener Waldsee am Wochenende tabu. Der Grund: große Mengen Wasserpest. Nach Angaben der Stadt im Kreis Offenbach können Liegeflächen genutzt werden, aber nicht die Wasseroberfläche.

Die Wasserpest selbst sei keine Gefahr für die Menschen. In den vergangenen Tagen seien aber größere Mengen der Pflanze abgemäht worden und treiben nun an der Oberfläche und werden an den Strand gespült. Die Pflanzen hätten auf dem See teils dichte Teppiche gebildet, was den möglichen Einsatz von Rettungsbooten unmöglich mache.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Entwarnung am See - Badeverbot aufgehoben
Nach Algenblüte

Entwarnung am See - Badeverbot aufgehoben

Nach einem Verdacht auf giftige Blaualgen ist ein badischer See wieder zum Baden freigegeben. Das Wasser ist wieder klar und auch das Strandbad öffnet wieder.

01.09.2026

Wochenende wird sommerlich – Waldbrandgefahr hoch
Wetter

Wochenende wird sommerlich – Waldbrandgefahr hoch

Sonne satt und Temperaturen bis 37 Grad: Das Wetter im Südwesten ist sommerlich. Aber Achtung: Schon eine weggeworfene Zigarette kann jetzt verheerende Folgen haben.

11.07.2026

Protestcamp am Waldsee in Langen von Polizei geräumt
Monatelanger Protest beendet

Protestcamp am Waldsee in Langen von Polizei geräumt

Bäume statt Kies: Anderthalb Jahre lang besetzen Aktivisten ein Waldgebiet in Südhessen, um eine Rodung zu verhindern. Doch jetzt hat die Polizei eingegriffen.

12.11.2025

Badeverbot an Baggersee wegen Fäkalkeimen
Gesundheitsgefahr

Badeverbot an Baggersee wegen Fäkalkeimen

Zu viele Darmbakterien im beliebten Streitköpfle-See: Das Landratsamt lässt ihn mitten im Sommer sperren. Was die Ursache sein könnte und wie es jetzt weitergeht.

07.08.2025

22-Jähriger stirbt bei Badeunfall im Waldsee
Rettungseinsatz

22-Jähriger stirbt bei Badeunfall im Waldsee

Tragischer Badeunfall am Waldsee in Langen: Ein junger Mann wird vermisst - und später unter Wasser gefunden. Trotz Reanimation stirbt er. Die Polizei formuliert eine Warnung.

20.06.2025