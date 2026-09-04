Baden im Langener Waldsee tabu
Das Wochenende soll sommerlich werden. Eine Abkühlung in dem beliebten See ist jedoch aus Sicherheitsgründen nicht möglich.
Langen (dpa/lhe) - Bei erwarteten Temperaturen von bis zu 29 Grad im Rhein-Main-Gebiet ist das Baden im beliebten Langener Waldsee am Wochenende tabu. Der Grund: große Mengen Wasserpest. Nach Angaben der Stadt im Kreis Offenbach können Liegeflächen genutzt werden, aber nicht die Wasseroberfläche.
Die Wasserpest selbst sei keine Gefahr für die Menschen. In den vergangenen Tagen seien aber größere Mengen der Pflanze abgemäht worden und treiben nun an der Oberfläche und werden an den Strand gespült. Die Pflanzen hätten auf dem See teils dichte Teppiche gebildet, was den möglichen Einsatz von Rettungsbooten unmöglich mache.