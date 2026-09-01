Nach Algenblüte

Entwarnung am See - Badeverbot aufgehoben

Nach einem Verdacht auf giftige Blaualgen ist ein badischer See wieder zum Baden freigegeben. Das Wasser ist wieder klar und auch das Strandbad öffnet wieder.

Die Stadt Offenburg hatte wegen einer festgestellten Algenblüte ein Badeverbot am Gifiz-See ausgesprochen. (Illustration) Foto: Laszlo Pinter/dpa
Die Stadt Offenburg hatte wegen einer festgestellten Algenblüte ein Badeverbot am Gifiz-See ausgesprochen. (Illustration)

Offenburg (dpa/lsw) - Das Badeverbot wegen einer Algenblüte im Gifiz-See in Offenburg ist nach wenigen Tagen wieder aufgehoben worden. Nach einer erneuten Kontrolle der Wasserqualität gab das Gesundheitsamt des Ortenaukreises den See für den Badebetrieb wieder frei, wie die Stadt mitteilte. Auch das Strandbad hat wieder geöffnet. 

Vergangene Woche hatte die Stadt ein Badeverbot ausgesprochen, da sich am Ufer grüne Ablagerungen gesammelt hatten. Eine Laborprobe sollte klären, ob es sich dabei um giftige Blaualgen handelte. Bei einer Kontrolle am Montag war das Wasser jedoch wieder klar, sodass die Probe nicht mehr nötig war. Die durchgeführten Routineuntersuchungen der Vorwoche waren unauffällig gewesen.

Regen und Wind hatten am Wochenende das Wasser durchmischt und die Algen vom Uferbereich entfernt, wie das Gesundheitsamt mitteilte.

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