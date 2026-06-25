Hitzewelle

Hitze fördert Blaualgen – erstes Badeverbot

Im Großen Woog in Darmstadt ist das Baden nun untersagt. Auch für weitere Seen in Hessen gibt es Warnhinweise.

Wegen Blaualgen darf in dem Innenstadt-See derzeit nicht geschwommen werden. (Archivbild) Foto: Claus Völker/dpa
Wegen Blaualgen darf in dem Innenstadt-See derzeit nicht geschwommen werden. (Archivbild)

Darmstadt/Offenbach (dpa/lhe) - Wegen der anhaltenden Hitze sind erste Badeseen in Hessen von Blaualgen betroffen. So wurde das Baden im Darmstädter Innenstadtsee Großer Woog verboten. Bis auf Weiteres sei kein Zugang zum Wasser möglich, teilte die Stadt mit. Geöffnet und kostenfrei zugänglich bleiben die Liegewiesen, das Kinderbecken sowie die Duschen im Familienbad. 

Warnhinweise wegen Blaualgen gibt es nach Angaben des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) zudem an drei Seen im Landkreis Offenbach. So ist im Schultheis-Weiher durch das grünlich gefärbte Wasser die Sichttiefe auf etwa ein Meter eingeschränkt. Am Badesee Klein-Krotzenburg und Mainflingen kann es zudem zum Aufkommen von Cyanobakterien kommen, erkennbar an den grünen Schlieren auf der Wasseroberfläche und starker Trübung. Badegästen wird empfohlen, die betroffenen Bereiche zu meiden. 

Die Cyanobakterien können Magen-Darm-Beschwerden auslösen. Auch Haut- und Augenreizungen sind möglich, wenn Badegäste mit dem Wasser in Kontakt kommen.

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