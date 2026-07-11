Wetter

Wochenende wird sommerlich – Waldbrandgefahr hoch

Sonne satt und Temperaturen bis 37 Grad: Das Wetter im Südwesten ist sommerlich. Aber Achtung: Schon eine weggeworfene Zigarette kann jetzt verheerende Folgen haben.

In Baden-Württemberg wird es heiß. Foto: Felix Kästle/dpa
In Baden-Württemberg wird es heiß.

Stuttgart (dpa/lsw) - In Baden-Württemberg herrscht am Wochenende Sommer wie im Bilderbuch. Das heißt aber auch: Wer draußen unterwegs ist, sollte die Sonne meiden, genug trinken und mit Blick auf die Waldbrandgefahr besonders umsichtig sein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in den kommenden Tagen mit einer zunehmenden Wärmebelastung, vor allem im Rheintal.

Am Samstag soll es demnach sonnig werden, später könnten sich über dem Bergland ein paar Quellwolken bilden. Regen ist der Vorhersage zufolge nirgends im Land in Sicht. Die Höchstwerte liegen zwischen 28 Grad auf der Schwäbischen Alb und bis 35 Grad am Rhein. Dazu wehe ein schwacher bis mäßiger Nordostwind, heißt es.

Waldbrandgefahr steigt deutlich

Am Wochenende steigt auch die Waldbrandgefahr im Südwesten weiter. Am Samstag wird verbreitet Stufe 4 erwartet, am Sonntag ist dann je nach Region auch Stufe 5 dabei. Der Waldbrandgefahrenindex des DWD reicht von Stufe 1 (sehr geringe Gefahr) bis Stufe 5 (sehr hohe Gefahr). In die Bewertung fließen unter anderem Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind und Niederschlag ein.

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Aktuell oft gesperrt: Grillstellen. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Aktuell oft gesperrt: Grillstellen. (Archivbild)

Waldbesucher sollten deshalb besonders vorsichtig sein. Im Sommer gilt dort ein Rauchverbot. Grillen ist grundsätzlich nur an ausgewiesenen Plätzen erlaubt – und selbst dort teils nicht mehr: So darf beispielsweise in vielen Städten und Landkreisen derzeit auch an festen Grillplätzen nicht gegrillt werden. Ein Feuer auslösen kann aber auch schon der heiße Katalysator eines Autos. 

Wetter weiter hochsommerlich

Am Sonntag dürfte erneut reichlich Sonne dominieren, dazu ein paar Schleier- und Quellwolken. Die Höchsttemperaturen sollen in Oberschwaben und im Bergland um 29 Grad liegen, am Rhein bis 35 Grad. In der Nacht zum Montag kühlt es auf 19 bis 11 Grad ab. Auch zum Wochenbeginn setzt sich dem DWD zufolge das Sommerwetter fort – mit viel Sonne und Höchstwerten zwischen 30 Grad selbst im höheren Bergland und bis 37 Grad am Rhein.

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