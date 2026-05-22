Sonne satt im Südwesten - bis 33 Grad am Pfingstwochenende

Stuttgart (dpa/lsw) - Badesachen, Sonnenhut, Sonnenbrille, Sonnenmilch - die Menschen im Südwesten können sich nach zuletzt so einigen kühlen Tagen endlich auf ein sommerlich warmes bis heißes Wochenende freuen. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge startet der Tag bei nur einzelnen Quellwolken mit richtig viel Sonnenschein.

Wetter dreht auf: 30 Grad

Die Temperaturen ziehen demnach im Verlauf des Tages deutlich an und dürften für Baggersee oder Schwimmbad auf jeden Fall mehr als ausreichen. Die Höchstwerte erreichen am Rhein bis 29 Grad, im Bergland sind es immerhin 24 Grad. Der Wind hält sich zurück und weht nur schwach, wie der DWD weiter mitteilt.

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... und es wird noch heißer

Am Samstag legt die Sonne richtig los. Nach einer klaren Nacht wird es mit 26 bis 32 Grad sommerlich warm bis heiß - beste Voraussetzungen für Sonnenbaden und Eisessen. Der Wind frischt stellenweise zwar böig auf, bleibt ansonsten aber gemäßigt.