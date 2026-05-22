Der Sommer steht in den Startlöchern

Offenbach am Main (dpa/lhe) - In Hessen steht ein sonniges und heißes Pfingstwochenende bevor. Der heutige Freitag bleibt sonnig und niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 26 und 29 Grad, wobei es in höheren Lagen nur bis zu 24 Grad warm wird. Die Nacht zum Samstag bleibt meist klar.

Am Wochenende setzt sich das freundliche Wetter fort. Am Samstag klettert das Thermometer auf bis zu 31 Grad. Dabei sind am Abend dünne Schleierwolken am Himmel zu sehen und es weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Sonntag liegen die Tiefstwerte zwischen 11 und 16 Grad.

Am Sonntag verhält sich das Wetter ähnlich. Es bleibt sonnig und frei von jeglichem Niederschlag. Im Tagesverlauf sind über dem Bergland einzelne Schauer oder kurze Gewitter nicht ganz ausgeschlossen. Es sind Temperaturen bis zu 32 Grad drin. Es weht ein schwacher Wind aus dem Norden.

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