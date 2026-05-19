Erste heiße Tage: An Pfingsten bis zu 31 Grad

Offenbach (dpa) - Rechtzeitig vor dem langen Pfingstwochenende steht ein Wetterwechsel bevor. «Am Wochenende heißt es Badehose und Sonnenhut statt Regenjacke und Regenschirm», sagte Marcel Schmid von der Vorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Foto: Julian Stratenschulte/dpa «Badehose und Sonnenhut statt Regenjacke und Regenschirm» empfiehlt DWD-Meteorologe Schmid für das Wochenende. (Archivbild)

Am Mittwoch ist demnach zunächst noch verbreitet mit Schauern, schauerartigem Regen und einzelnen Gewittern zu rechnen. Dabei wird es mit Höchstwerten zwischen 17 und 22 Grad jedoch schon mäßig warm.

«Ab Donnerstag stellt sich die Wetterlage grundlegend um», erläuterte Schmid. Das Hochdruckgebiet «Zeno» wandere von Südwest- nach Mitteleuropa und mache dabei den Weg frei für wärmere Luftmassen aus südlichen Gefilden. In der Nordosthälfte sowie im Südosten gebe es noch ein geringes Schauerrisiko. Im Südwesten zeige sich schon länger die Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 19 bis 25 Grad, am Oberrhein sind Temperaturen bis 27 Grad möglich.

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13 bis 16 Sonnenstunden am Wochenende möglich

«Am Freitag kratzen die Höchstwerte am Oberrhein bereits an der 30-Grad-Marke und es wäre der erste heiße Tag des Jahres», sagt Schmid. Wenn der Deutsche Wetterdienst laut meteorologischer Definition von einem heißen Tag spricht, wird eine Lufttemperatur von 30 Grad erreicht oder überschritten. Im Norden und Nordosten sowie in den Hochlagen der östlichen Mittelgebirge werden maximal 20 bis 25 Grad erreicht.