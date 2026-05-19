Wettervorhersage

Wetterumschwung vor Pfingsten – Sonne und hohe Temperaturen

Regen und Wind ziehen ab, doch die Wolken halten sich noch. Ab Donnerstag sorgt ein Hoch für Sonne und Temperaturen bis 26 Grad – und das Wochenende verspricht sogar noch mehr Wärme.

Über immer weniger Regen und immer mehr Sonne können sich die Menschen in Baden-Württemberg in den kommenden Tagen freuen. (Symbolbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
Über immer weniger Regen und immer mehr Sonne können sich die Menschen in Baden-Württemberg in den kommenden Tagen freuen. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Den Regenschirm lieber noch nicht ganz in die Ecke stellen: In Baden-Württemberg dürfte sich Regen mit Wolken zwar zäh, aber absehbar verabschieden. Immerhin zeichnen sich nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) schon in den nächsten Tagen deutlich sonnigere Phasen ab.

Laut DWD sollen Wind und Regen im Tagesverlauf bereits nachlassen – zumindest bis zum späten Nachmittag. Bei Höchsttemperaturen von 14 bis 20 Grad zögen dann allerdings von Westen her flächendeckend Wolken über den Südwesten. Nach Schauern sehe es dabei nicht aus, vielmehr falle «leichter Regen».

Mittwoch weiter grau, aber etwas milder

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Am Mittwoch bleibe es den Angaben zufolge zunächst noch einmal wolkenverhangen, auch schauerartig verstärkter Niederschlag sei möglich. Vor allem nach Osten hin sei es am Mittag und Nachmittag gewittrig. Die Temperaturen erreichen den DWD-Angaben zufolge dabei 16 Grad entlang der höheren Alb bis maximal 22 Grad im Rheintal. Unter dem Strich: eher gedämpftes Licht als Frühlingsglanz – aber zumindest ohne die große Unruhe beim Wetter.

Hochdruck am Donnerstag bringt Sonne und höhere Temperaturen

Am Donnerstag erwartet der DWD dann ein Hochdruckgebiet. Damit dürften deutlich freundlichere Bedingungen einhergehen: viel Sonne, viel blauer Himmel, kaum mehr Schauer – und Temperaturen bis zu 26 Grad.

Und es soll demnach noch wärmer werden: Rechtzeitig zum langen Pfingstwochenende könnten die Temperaturen am Freitag auf 24 Grad im Bergland und bis zu 30 Grad am Rhein ansteigen. Wer Pläne für draußen schmiedet, dürfte also zunehmend auf Sonnenschein setzen.

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