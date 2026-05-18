Wettervorhersage

Kühles Maiwetter mit Wolken und Wind im Südwesten

Kaum Sonne in Sicht: Wolken, Schauer und teils frischer Wind prägen den Beginn der Woche. Wie sich das Wetter bis Mittwoch entwickelt.

Wenig blau und viel Wolken im Südwesten. Foto: Thomas Warnack/dpa
Wenig blau und viel Wolken im Südwesten.

Stuttgart (dpa/lsw) - Frischer Wind und Schauer statt sommerlicher Wärme und Sonne: Regenschirm und Jacke dürften in Baden-Württemberg gute Begleiter sein. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zieht sich der Himmel zu und die Wolken werden vom Westen her dichter. Dazu könnten Regen oder Schauer aufziehen. Im Tagesverlauf seien auch einzelne Gewitter möglich – dann kann es nach der Vorhersage kurzzeitig ruppig werden. Örtlich könne es Starkregen mit rund 15 Litern Niederschlag pro Stunde und Böen mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde geben. Auch kleinkörniger Hagel kann fallen, wie der DWD mitteilte. 

Im Südwesten sollen die Temperaturen dabei eher niedrig bleiben: Maximal 11 bis 18 Grad werden laut DWD erwartet. Der Wind weht demnach schwach bis mäßig, bei Schauern und vor allem bei Gewittern seien die Böen möglich.

Bis zu 21 Grad am Dienstag

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

In der Nacht zum Dienstag klingen die letzten Schauer ab und die Wolken werden weniger. Stellenweise kann sich Nebel bilden. Die Temperaturen sollen auf 8 bis 1 Grad zurückgehen, wie der DWD weiter berichtet. Erneut ist Bodenfrost möglich.

Der Dienstag startet der Prognose zufolge zunächst freundlich, dann prägen wieder Wolken und leichter Regen das Wetter. Die Höchstwerte erreichen etwa 16 Grad an der Alb und könnten an Neckar und Rhein bei bis zu 21 Grad liegen. 

Mittwoch mit Schauern und teils Gewittern

Auch am Mittwoch ist der Himmel nicht gerade blau: Die Bewölkung nimmt laut DWD-Prognose zu und es kann zu schauerartigen Niederschlägen kommen und nachmittags teils gewittrig werden. Entlang der Alb wird es höchstens 16 Grad warm, im Rheintal bis zu 22 Grad.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach Sonne und 23 Grad: Tief sorgt für Wolken und Schauer
Wetter im Südwesten

Nach Sonne und 23 Grad: Tief sorgt für Wolken und Schauer

Wetterumschwung in Baden-Württemberg: Nach 23 Grad und Sonnenschein bringt ein Tief Wolken, Regen und kühle Luft ins Land. Der Frühling gibt sich aber nicht geschlagen.

28.02.2026

Regen und Schauer prägen das Wetter in Hessen
Wetterausblick

Regen und Schauer prägen das Wetter in Hessen

Zum Wochenstart in Hessen bestimmen Regen und Schauer das Wetter. Die Temperaturen liegen maximal bei 22 Grad. Dienstag und Mittwoch folgen dem Trend.

28.07.2025

Vorhersage zeigt Sonne im Süden und Schauer im Norden
Wetter

Vorhersage zeigt Sonne im Süden und Schauer im Norden

Beim Wetter ist Deutschland am Sonntag zweigeteilt. Der Deutsche Wetterdienst rät einigen Landesteilen zu Indoor-Aktivitäten.

12.07.2025

Schauer und Gewitter kühlen Deutschland runter
Wetter

Schauer und Gewitter kühlen Deutschland runter

Tief «Friedemann» bringt Wolken und Regen. Teils wird es ungemütlich. Aber die Sonne kommt bald zurück.

05.07.2025

Wetter

Sonne-Wolken-Mix und frische Temperaturen in Hessen

26.04.2023