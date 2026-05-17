Launisches Wetter

Wechselhaftes Wochenende: Sonne, Schauer, Bodenfrost

Nachts Frost, tagsüber Sonne und Wolken – das Wetter bleibt launisch. Wo es am Wochenende besonders ungemütlich wird und wann die Sonne zurückkommt.

Mal Sonne, mal Regen am Sonntag. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Mal Sonne, mal Regen am Sonntag.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einem kühlem und unbeständigen Wochenendauftakt wird es heute etwas wärmer und auch die Sonne schaut gelegentlich vorbei. Die Regenjacke sollten Spaziergänger trotzdem dabei haben - nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigt der Mai weiter seine derzeit eher kalte Schulter. Es bleibt nicht überall trocken. 

Im Südwesten ziehen demnach erneut viele Wolken auf, nur zeitweise zeigt sich die Sonne. Am Vormittag bleibt es überwiegend trocken, am Nachmittag können vereinzelte Schauer folgen. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad, im höheren Bergland um 13 Grad. Dazu weht schwacher Wind aus westlichen Richtungen.

Nachts teils frostig am Boden

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In der Nacht zum Montag ziehen laut DWD erneut Wolkenfelder durch, Regen wird aber nicht erwartet. Die Tiefstwerte gehen auf 8 bis 2 Grad zurück; in Oberschwaben und im Bereich der Alb soll örtlich nochmals Frost in Bodennähe möglich sein.

Am Montag selbst werden die Wolken dichter, Regen oder Schauer drohen und auch einzelne Gewitter sind möglich. Es wird höchstens 15 bis 18 Grad warm, im Schwarzwald und auf der Alb bewegen sich die Temperaturen um 13 Grad. Wind weht den Angaben zufolge schwach bis mäßig, dazu seien frische und bei Gewittern auch starke bis stürmische Böen möglich.

Dienstag erst freundlich, später wieder Regen

In der Nacht zum Dienstag soll es zunächst Schauer geben, danach ziehen die Wolken zunehmend ab, allerdings kann sich Nebel bilden. Der Dienstagmorgen startet erst freundlich, bevor die Bewölkung wieder zunimmt und vom Westen leichter Regen aufkommt. Die Höchstwerte liegen laut DWD dann bei um die 15 Grad im Bereich der Alb und bis 21 Grad an Neckar und Rhein.

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