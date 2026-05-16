Schauer-Wochenende: Böen, Gewitterrisiko, Bergflocken

Stuttgart (dpa/lsw) - Regenschirm raus, Kapuze hoch - und wer im Südwesten in die Berge will, sollte die Winterjacke lieber mitnehmen: Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es zunächst unbeständig-kühl, mit Regen und Schauern, örtlich könnten auch mal Blitz und Donner dabei sein.

Auf den höchsten Schwarzwald-Gipfeln mischt sich noch einmal Schnee in die Niederschläge. «In höheren Lagen oberhalb von 1.200 Metern gibt es ein paar Schneeflocken, am Feldberg kann der Schnee kurzzeitig liegenbleiben. Das taut dann aber schnell wieder weg», sagt DWD-Meteorologe Kai-Uwe Nerding.

Der Prognose zufolge sollen im höheren Bergland maximal 8 Grad erreicht werden, in der Kurpfalz bis 15 Grad. Dazu wehe mäßiger Wind aus West bis Nordwest mit frischen Böen; bei Schauern und möglichen Gewittern könne es auch starke Böen geben.

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Nachts Bodenfrost möglich - Sonntag freundlich mit Schauern

In der Nacht zum Sonntag dürften die Schauer abklingen, dazu seien vermehrt Auflockerungen zu erwarten, teils könne es auch aufklaren. In Oberschwaben bilde sich örtlich Nebel. Die Frühwerte liegen laut DWD zwischen 5 und 0 Grad, örtlich bis minus 1 Grad. Gebietsweise sei Frost in Bodennähe möglich.

Am Tag wechseln sich Sonne und Wolken ab, am Nachmittag sind vereinzelt Schauer möglich. Mit Höchstwerten zwischen 15 und 19 Grad werde es etwas wärmer, im höheren Bergland erreicht das Thermometer um 14 Grad.

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