Sonne zum Wochenende

Offenbach (dpa/lhe) - Zum Ende der Woche können sich die Menschen in Hessen auf Sonne freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, lockert es am Donnerstagabend auf, in Südhessen sind einzelne Schauer möglich, sonst bleibt es trocken bei Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad. In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen auf 8 bis 1 Grad. In Tallagen des nordhessischen Berglands ist bei Temperaturen bis minus 1 Grad auch Frost möglich.