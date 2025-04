Es wird sonnig in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Im Laufe des Freitags lässt der Regen in Hessen nach und das frühlingshafte und sonnige Wetter kommt zum Wochenende zurück. Am Vormittag bleibt es zunächst bedeckt und regnet noch stellenweise, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) schreibt. Der Nachmittag wird überwiegend trocken und es lockert vereinzelt auf. Dabei steigen die Temperaturen wieder auf 15 bis 18 Grad. In der Nacht kühlt es nochmals deutlich ab auf sechs bis drei Grad. In höheren Lagen sinken die Temperaturen teils auf bis zu zwei Grad und auch Bodenfrost ist im Norden Hessens möglich.