Kaum Neuschnee trotz tiefen Temperaturen am Wochenende

Offenbach (dpa) - Den Menschen in Deutschland steht ein kaltes und teils sonniges Wochenende bevor. «Während am Samstag im äußersten Osten noch letzte Schneeschauer möglich sind, ist es am Sonntag meist niederschlagsfrei», sagte der Meteorologe Sebastian Schappert vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Auch der Wind lasse im Laufe des Wochenendes immer weiter nach.