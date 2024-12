Schnee an Weihnachten nur im Südosten Deutschlands möglich

Offenbach (dpa) - Weiße Weihnachten wird es in diesem Jahr wohl fast nirgends in Deutschland geben. Nur im Südosten werde am Freitag Schnee erwartet, der über die Feiertage liegenbleiben könnte, sagte die Meteorologin Tanja Egerer vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Sicher sei dies aber bis jetzt nicht. Der Rest des Landes wird bei der weißen Pracht über die Feiertage wohl leer ausgehen. Die Temperaturen bewegen sich im mittleren einstelligen Bereich, das Wetter bleibt unbeständig.