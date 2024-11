Schneefall und Glätte in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter in Hessen bleibt ungemütlich. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist es am Tag meist stark bewölkt. Nur im Südwesten lockert es vereinzelt auf. Gebietsweise gibt es Regen-, Schneeregen-, Schnee- und Graupelschauer. In tiefen Lagen ist mit Glätte durch Schneematsch oder geringem Neuschnee, im Bergland mit Schneeglätte zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 3 bis 5 Grad, im Bergland bei minus 2 bis plus 4 Grad. Dabei kommt es zu mäßigem bis frischem Wind, vereinzelt auch zu stürmischen Böen.