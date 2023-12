Wetterdienst sagt Regen und Schnee vorher: Glättegefahr

Offenbach (dpa/lhe) - Mit Schnee, Schneeregen und Glätte muss in Teilen Hessens auch am Dienstag gerechnet werden. Am Vormittag und im weiteren Tagesverlauf gebe es zeitweise Niederschläge, die im Bergland für Glatteisgefahr sorgen könnten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Abends schneit es vor allem im Bergland, sonst fällt Regen oder Schneeregen - es kann erneut glatt werden. Es wird der Vorhersage zufolge milder mit drei Grad im Norden und sechs Grad im Süden, in Gipfellagen bleibt es bei null Grad.