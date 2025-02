Schnee und Glättegefahr in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Niedrige Temperaturen und Schneefälle sorgen in den kommenden Tagen für glatte Straßen in Hessen. Ein Mix aus Regen, Schnee und Schneeregen bei Temperaturen von minus einem bis plus fünf Grad sorgen heute für ungemütliches Wetter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet. Besonders in der Nacht zum Freitag warnen die Meteorologen vor Frost und Glatteis.