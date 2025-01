Wechselhaftes Wetter in Hessen: Regen, Schnee und Glätte

Offenbach/Main (dpa/lhe) - Nach einer stürmischen Nacht bleibt das Wetter in Hessen unbeständig. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Offenbach am Main kündigten wechselnd bis stark bewölktes Wetter mit Wind und örtlichen Regenschauern an. In höheren Lagen geht der Regen in Schnee über, dort sind Sturmböen möglich. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 4 und 7 Grad, im Bergland 0 bis 3 Grad. Zudem kann es örtlich gewittern.