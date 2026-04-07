Sonne und milde Temperaturen in Hessen – nachts teils Frost

Offenbach (dpa/lrs) - Viel Sonne und frühlingshafte Temperaturen prägen heute das Wetter in Hessen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es trocken bei Höchstwerten zwischen 16 und 20 Grad. Dabei weht schwacher bis mäßiger Wind aus Ost bis Nordost.

In der Nacht zu Mittwoch kühlt es allerdings deutlich auf Tiefsttemperaturen von 5 bis 1 Grad ab: In Tallagen des Berglands kann es leichten Frost bei bis zu minus 2 Grad geben.

In den kommenden Tagen setzt sich das freundliche Hochdruckwetter fort. Am Mittwoch werden bei viel Sonnenschein bis zu 22 Grad erreicht. In der Nacht zu Donnerstag bleibt es meist klar, stellenweise ist Bodenfrost möglich.