Weiter milde Temperaturen und heiteres Wetter in Hessen

Offenbach/Main (dpa/lhe) - Das überwiegend heitere Frühlingswetter vom Wochenende setzt sich in Hessen in der neuen Woche fort. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ziehen im Laufe der zunächst gering bewölkten Nacht von Westen her Wolkenfelder auf. Die Meteorologen warnen bei Temperaturen von 1 bis 6 Grad vor örtlich leichtem Frost in Bodennähe. In Tallagen werden Werte um minus 2 Grad erwartet.

Der Montag bleibt trocken, immer wieder setzt sich dabei die Sonne durch. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 23 Grad. Etwas kühler bleibt es im Bergland bei 15 bis 18 Grad. Auch in der folgenden Nacht sei vereinzelt Frost in Bodennähe zu erwarten, so der DWD. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 4 Grad, im Bergland auf etwa 2 Grad.

Temperaturen bleiben nachts im Plusbereich

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Der Dienstag startet zunächst wolkig. Bei Temperaturen zwischen 17 und 23 Grad wird das Wetter im Tagesverlauf zunehmend heiter. Dabei soll es überwiegend trocken bleiben. Im Bergland erreichen die Temperaturen Werte zwischen 16 und 18 Grad. In der folgenden Nacht bleiben die Temperaturen vom Rhein-Main-Gebiet bis zum Werratal zwischen 8 und 2 Grad im Plusbereich. Im nördlichen Bergland warnt der DWD vor örtlichem Bodenfrost.