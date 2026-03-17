Wetter in Hessen tagsüber mild und nachts frostig

Offenbach (dpa/lhe) - Nachts ist es frostig, tagsüber warten in Hessen aber milde Temperaturen. Am Morgen bildet sich in Nordhessen und in Hochlagen vereinzelt leichter Frost bis minus ein Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Demnach ist örtlich Glätte durch überfrierende Nässe möglich. Auch in den kommenden Nächten ist verbreitet mit Frost in Bodennähe zu rechnen. Die Tiefstwerte in den Nächten liegen laut DWD zwischen minus drei und plus vier Grad.

Stark bewölkt und bedeckt lautet die Prognose für den heutigen Tag. Gelegentlich ist Regen zu erwarten, der am Nachmittag abklingen soll. Im höheren Bergland steigen die Temperaturen auf bis zu acht Grad, in Nordhessen auf bis zu zehn Grad und im Süden auf bis zu 13 Grad. An den Folgetagen soll es laut DWD noch etwas wärmer werden: Am Mittwoch und Donnerstag kommt die Sonne heraus bei Temperaturen bis zu 17 Grad.