Attacken auf Barbershops

Drei Männer nach Brandattacke auf Barbershops in U-Haft

Zwei Brände, zwei Städte, drei Verdächtige: Was trieb das Trio zu den Angriffen? Die Spur führt zu dramatischen Rettungseinsätzen und hohen Schäden.

Ein Trio soll für zwei Brandanschläge verantwortlich sein. (Symbolfoto) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ein Trio soll für zwei Brandanschläge verantwortlich sein. (Symbolfoto)

Eningen/Metzingen (dpa/lsw) - Wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen einen 29 Jahre alten Mann und seine beiden 26 und 18 Jahre alten mutmaßlichen Mittäter. Das Trio steht in dringendem Verdacht, am 12. März und am 2. Mai in Eningen und Metzingen in zwei sogenannten Barbershops - also Friseursalons, die meist auf Herrenhaarschnitte und Bartpflege spezialisiert sind - Brände gelegt zu haben. Alle drei Männer sitzen in Untersuchungshaft.

Bei dem ersten Vorfall in Eningen (Kreis Reutlingen) kam die Polizei, weil Zeugen einen Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus bemerkt hatten. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das ganze Gebäude verhindern. Von den Bewohnern, die in der Wohnung über dem Geschäft geschlafen hatten, wurden zwei Menschen durch die Rauchgase so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurden. Die Scheibe des Geschäfts war laut Polizei eingeschlagen und ein Brandsatz ins Innere geworfen worden. Der Schaden war auf rund 50.000 Euro geschätzt worden. 

Beim zweiten Vorfall kam es zum Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in Metzingen. Hausbewohner entdeckten das Feuer rechtzeitig und alarmierten die Feuerwehr. Die Hausbewohner hatten das Haus rechtzeitig verlassen können, sodass niemand verletzt wurde. Der Schaden war auf rund 200.000 Euro geschätzt.

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Der 29-jährige deutsch-syrische Staatsangehörige und die beiden 26 und 18 Jahre alten syrischen Staatsangehörigen sitzen seit dem 21. Juni in Untersuchungshaft.

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