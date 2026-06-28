Brände

Brand in Wohncontainer - Verdacht auf Brandstiftung

Nach einem Brand in einem Wohncontainer in Hasselroth ermittelt die Polizei wegen Verdachts auf Brandstiftung gegen den Bewohner.

Der Bewohner selbst erlitt bei dem Brand eine leichte Rauchgasvergiftung. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der Bewohner selbst erlitt bei dem Brand eine leichte Rauchgasvergiftung. (Symbolbild)

Hasselroth (dpa/lhe) - Nach dem Brand eines Wohncontainers im Ortsteil Gondsroth in Hasselroth wird gegen den Bewohner wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Der 44-Jährige erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung - ansonsten wurde niemand verletzt, wie die Polizei mitteilte. 

Der unter Verdacht stehende Bewohner war nach Angaben der Polizei stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von über drei Promille. Der Mann sei in eine Fachklinik gebracht worden. 

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe der Container bereits voll gebrannt. Das Feuer habe jedoch zügig gelöscht werden können, sodass an weiteren Containern nur leichte äußerliche Schäden entstanden seien. Ersten Schätzungen zufolge sei bei dem Brand ein Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro entstanden.

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