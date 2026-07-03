Brände

Verdacht der schweren Brandstiftung nach Feuer im Gallus

Nach dem Brand im Frankfurter Gallusviertel ermittelt die Polizei wegen besonders schwerer Brandstiftung. Sechs Menschen wurden verletzt, für zwei von ihnen kam die Rettung im letzten Augenblick.

Nach dem Brand mit sechs Verletzten steht der Verdacht der besonders schweren Brandstiftung im Raum. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Nach dem Brand mit sechs Verletzten steht der Verdacht der besonders schweren Brandstiftung im Raum. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Nach dem Brand im Frankfurter Gallusviertel mit sechs Verletzten ermittelt die Polizei wegen des Verdachts einer besonders schweren Brandstiftung. Das sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Im Zusammenhang mit dem Brand war ein 55 Jahre alter Mann festgenommen worden. Bei ihm handelt es sich nach Polizeiangaben um den Bewohner der Wohnung im zweiten Obergeschoss, in der das Feuer mutmaßlich ausbrach. Er sollte dem Haftrichter vorgeführt werden. 

Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, müsse noch ermittelt werden, sagte der Polizeisprecher. Bei dem Feuer hatten zwei der betroffenen Menschen schwere Rauchgasvergiftungen erlitten. Sie waren laut Feuerwehr in letzter Sekunde gerettet worden. Der Brand hatte einen Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich angerichtet. 

Laut Feuerwehr hatte das Feuer von der Wohnung im zweiten Obergeschoss rasch auf das dritte Stockwerk und das Dachgeschoss übergegriffen. Auch Dämmmaterial des Dachs brannte, sodass man die Dachhaut zu großen Teilen hatte öffnen müssen, um Glutnester zu löschen, wie die Feuerwehr den Großeinsatz beschrieb. Insgesamt waren rund 200 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst an dem Einsatz beteiligt.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Brand in Wohncontainer - Verdacht auf Brandstiftung
Brände

Brand in Wohncontainer - Verdacht auf Brandstiftung

Nach einem Brand in einem Wohncontainer in Hasselroth ermittelt die Polizei wegen Verdachts auf Brandstiftung gegen den Bewohner.

28.06.2026

Brandserie in Weinheim? Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung
Feuer auf Spielplatz

Brandserie in Weinheim? Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung

Feuer auf einem Spielplatz, brennender Container, Rauch über Feldern: In Lützelsachsen häufen sich die Einsätze der Feuerwehr. Gibt es einen Zusammenhang?

27.05.2026

Verdacht auf Brandstiftung in Mehrfamilienhaus
Brand in Frankfurt

Verdacht auf Brandstiftung in Mehrfamilienhaus

In Frankfurt brannten Holzmöbel auf der Terrasse eines Mehrfamilienhauses. Die Flammen griffen bis aufs Dach über. Die Polizei ermittelt.

25.04.2026

Verdacht auf Brandstiftung nach Feuer in Schulbibliothek
Fünfstelliger Schaden

Verdacht auf Brandstiftung nach Feuer in Schulbibliothek

In der Bibliothek einer Schule bricht ein Feuer aus. Es soll Brandstiftung gewesen sein. Doch wer ist dafür verantwortlich?

07.01.2026

Feuer in Darmstädter Schule - Brandstiftung?
Brände

Feuer in Darmstädter Schule - Brandstiftung?

Am Morgen werden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einer Schule in Darmstadt gerufen. Die Polizei hat einen Verdacht.

30.06.2025