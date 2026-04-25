Verdacht auf Brandstiftung in Mehrfamilienhaus
In Frankfurt brannten Holzmöbel auf der Terrasse eines Mehrfamilienhauses. Die Flammen griffen bis aufs Dach über. Die Polizei ermittelt.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Frankfurt mit sechsstelligem Schaden ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Mehrere Wohnungen seien vorerst nicht bewohnbar, teilt die Polizei mit.
Das Feuer im Stadtteil Praunheim wurde in der Nacht gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen gerieten auf der Terrasse einer Erdgeschosswohnung abgestellte Holzmöbel aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.
Die Flammen griffen über die Fassade und die Balkone bis auf das Dach über und beschädigten auch Balkone sowie Verglasungen an benachbarten Häusern. Die Feuerwehr verhinderte ein weiteres Übergreifen der Flammen auf Nachbarhäuser und löschte den Brand vollständig, wie die Polizei mitteilt.
Verletzt wurde niemand. Mehrere Wohnungen sind wegen starker Verrauchung derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf einen unteren sechsstelligen Betrag geschätzt.