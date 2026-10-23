Drogenkriminalität

Drei mutmaßliche Drogenhändler in Schwaben gefasst

Drei Männer sollen in großer Menge Kokain und Amphetamin gehandelt haben. Bei Durchsuchungen im Landkreis Günzburg stoßen die Ermittler zudem auf weitere Hinweise.

Zwei Verdächtige kamen in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: Christian Charisius/dpa
Zwei Verdächtige kamen in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Günzburg (dpa) - Die Polizei hat in Schwaben drei mutmaßliche Drogenhändler gefasst. Sie sollen mit Kokain und Amphetamin im Kilogrammbereich gehandelt haben, wie die Polizei mitteilte. Bei Durchsuchungen nahmen Beamte mehrere Mobiltelefone, Datenträger und Dopingmittel mit. Zudem wurde Vermögen im mittleren sechsstelligen Bereich vorläufig gesichert, das womöglich durch kriminelle Machenschaften erlangt wurde. 

Verdächtig sind ein 38-Jähriger sowie zwei Männer im Alter von 26 und 27 Jahren. Der 38-Jährige und der 26-Jährige kamen nach den Durchsuchungen mehrerer Objekte im Landkreis Günzburg bereits am Mittwoch in Untersuchungshaft.

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