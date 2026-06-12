Polizei

Polizei beschlagnahmt zwei Kilo Amphetamin bei Razzien

Sechs Objekte durchsucht, drei Männer festgenommen und zwei Kilogramm Amphetamin beschlagnahmt: Die Polizei ist gegen mutmaßliche Drogenhändler vorgegangen – und hat viel Rauschgift sichergestellt.

Ermittler sind bei mehreren Durchsuchungen fündig geworden. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ermittler sind bei mehreren Durchsuchungen fündig geworden. (Symbolbild)

Aalen/Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Bei Durchsuchungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Drogenhandels in Baden-Württemberg und Hessen haben Ermittler unter anderem zwei Kilogramm Amphetamin sichergestellt. Das teilte die Polizei in Aalen mit. Zudem stellten die Beamten bei den Durchsuchungen eine Kleinmenge Kokain sowie Datenträger, Feinwaagen, Smartphones und Verpackungsmaterial sicher.

Nach umfangreichen Ermittlungen durchsuchten Einsatzkräfte insgesamt sechs Objekte im Raum Schwäbisch Gmünd sowie in Hessen. Drei Männer im Alter von 27, 28 und 33 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen sie auf Weisung der Staatsanwaltschaft Ellwangen wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an.

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