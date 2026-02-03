Hunderte Kilogramm Drogen in Südhessen sichergestellt
In Südhessen hat die Polizei bei Durchsuchungen fast 400 Kilogramm Amphetamin und weitere Drogen gefunden. Drei junge Männer sitzen nun in Untersuchungshaft.
Darmstadt (dpa) - Die Polizei hat im südhessischen Groß-Zimmern Hunderte Kilogramm Drogen sichergestellt. Zudem wurden drei Tatverdächtige im Alter von 17 bis 22 Jahren festgenommen, wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Darmstadt mitteilt.
Hintergrund sei ein umfangreiches Ermittlungsverfahren. Vergangene Woche am Dienstag seien zunächst zwei junge Männer auf einem Supermarktparkplatz festgenommen worden. Sie hätten zwei Kilogramm Kokain dabeigehabt.
Fast 400 Kilogramm Amphetamin
In einem Industriekomplex in der Nähe sei dann ein 22-Jähriger festgenommen worden. In dem Gebäude seien unter anderem etwa 396 Kilogramm Amphetamin, 2,5 Kilogramm Kokain und 33 Kilogramm Marihuana entdeckt worden.
Die Wohnungen der Tatverdächtigen in Obertshausen, Heusenstamm und Offenbach seien durchsucht und weitere Beweismittel sichergestellt worden. Gegen die drei Beschuldigten sei Haftbefehl ergangen. Ihnen wird gemeinschaftlicher unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und Handel mit Cannabis in nicht geringer Menge vorgeworfen. Sie kamen in Untersuchungshaft.