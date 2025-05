Handel mit Schusswaffen und Drogen? 43-Jähriger aus Odenwaldkreis festgenommen 

Odenwaldkreis. Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Südhessen haben am Mittwoch auf Anordnung der Generalstaatsanwaltschaft einen 43-jährigen deutschen Staatsangehörigen festgenommen und in diesem Zusammenhang seine Fahrzeuge und Wohnräume in Südhessen (Odenwaldkreis) durchsucht. An der Einsatzmaßnahme waren Spezialeinheiten der hessischen Polizei, Kriminalbeamte des Polizeipräsidiums Südhessen und der Polizeidirektion Odenwald beteiligt. Die geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Südhessen hervor.