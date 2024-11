Odenwaldkreis: Polizei stellt Betäubungsmittel und Waffen sicher

Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei in Erbach (K 34) haben am Dienstag zusammen mit Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt mehrere Wohnungen im Odenwaldkreis durchsucht. Im Rahmen intensiver Ermittlungen gerieten vier Tatverdächtige, unabhängig voneinander, in den Fokus der Beamtinnen und Beamten.