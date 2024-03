Polizei findet über 68 Kg Drogen bei Wohnungsdurchsuchung

Kassel (dpa) - Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Kassel hat die Polizei unerwartet einen großen Drogenfund gemacht. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilte, verschafften sie sich mit einem richterlichen Beschluss Zutritt zur Bleibe eines 61-jährigen Mieters. In seiner Wohnung fanden sie zunächst nur kleinere Mengen Haschisch und Marihuana. Allerdings wurde die Polizei während der Durchsuchung auf die gegenüberliegende Wohnung in dem Mehrfamilienhaus aufmerksam, die offenbar ebenfalls von dem bisher nicht polizeibekannten Mann genutzt wird. Die Beamten stellten dort etwa 26 Kilogramm Haschisch, 39 Kilogramm Marihuana und rund 3 Kilogramm Amphetamin sicher. Ein Großteil davon sei im Kühlschrank gelagert gewesen, hieß es. Die Polizei schätzt den Wert der Drogen auf dem Schwarzmarkt auf etwa 200.000 Euro. Gegen den Mann wird nun wegen illegalen Drogenhandels ermittelt.