Mehr als drei Kilo Drogen gefunden - zwei Festnahmen

Groß-Gerau (dpa/lhe) - Die Polizei hat in zwei Wohnungen in Groß-Gerau mehr als drei Kilogramm Amphetamin und weitere Drogen gefunden. Zwei Männer wurden am Donnerstag vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Nach einem Hinweis wurde zuerst die Wohnung eines 58-Jährigen durchsucht. Die Beamten fanden über 190 Gramm Amphetamin und 59 Ecstasy Tabletten.