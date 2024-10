Polizei findet Luftgewehre und Amphetamin bei Wohnungsdurchsuchung in Mörlenbach

Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Montag, 7. Oktober, in Mörlenbach fanden Ermittler der Polizei rund 400 Gramm Marihuana, mehrere Cannabispflanzen, eine Kleinstmenge Amphetamin sowie Luftgewehre, einen Teleskopschlagstock, diverse Messer und Kleinkaliber-Patronen. Die Ermittlungen richten sich in diesem Fall gegen einen 29 Jahre alten Mann.