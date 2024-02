Polizei stellt über 37 Kilo Drogen sicher

Heuchelheim (dpa/lhe) - Bei einer Wohnungsdurchsuchung hat die Kriminalpolizei Gießen über 37 Kilogramm Drogen sichergestellt. In der Wohnung in Heuchelheim (Kreis Gießen) fanden die Ermittler am Montag unter anderem 17 Kilogramm Amphetamin, rund 10 Kilogramm Haschisch und fast 10.000 Ecstasy-Pillen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Den Verkaufswert der am Montag entdeckten Drogen schätzt die Polizei auf mindestens 400.000 Euro. In einem anderen Wohnhaus im Kreis Limburg-Weilburg nahm die Polizei einen 43-jährigen Verdächtigen fest. Dort fanden die Beamten außerdem mehr als 5000 Euro Bargeld. Wegen Fluchtgefahr befindet sich der Mann laut Polizei nun in Untersuchungshaft.