1,2 Kilogramm Drogen in Kasseler Wohnung gefunden

Kassel (dpa/lhe) - Bei einer Wohnungsdurchsuchung in einem Mehrfamilienhaus in Kassel hat die Polizei 1,2 Kilogramm Marihuana sowie mehrere Hundert Euro Bargeld gefunden. Bei dem Geld soll es sich laut Polizeiangaben vom Mittwoch um Drogengeld handeln. Über die mutmaßlichen Geschäfte des 35 Jahre alten Tatverdächtigen hatte die Polizei zuvor Hinweise erhalten und Ermittlungen aufgenommen. Der Mann wurde bei der Aktion am Dienstagnachmittag festgenommen, danach aber wieder auf freien Fuß gesetzt, da laut Polizei keine Haftgründe vorlagen. Die Ermittlungen dauern an.