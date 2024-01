Hunderte Cannabis-Pflanzen sichergestellt

Babenhausen (dpa/lhe) - Die Polizei hat bei einer Wohnungsdurchsuchung in Babenhausen-Langstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) 279 Cannabispflanzen sichergestellt. Ein 43-jähriger Mann wurde vorläufig festgenommen. Wie das Polizeipräsidium Südhessen und die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Mittwoch mitteilten, hatten Beamte nach einem umfangreichen Ermittlungsverfahren die Wohnung des Mannes am Dienstag durchsucht.