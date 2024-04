Polizei findet hunderte Cannabis-Pflanzen bei Durchsuchungen

Gießen/Lauterbach/Freienseen (dpa/lhe) - Bei Durchsuchungen in Mittelhessen hat die Polizei mehrere Hundert Cannabispflanzen gefunden. In einem unbewohnten Gebäude in Lauterbach (Vogelsbergkreis) entdeckten die Beamten demnach bereits am 20. April Hunderte Pflanzen, fast 10 Kilogramm Cannabis und einen fünfstelligen Bargeldbetrag, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Anschließend durchsuchten sie zwei Wohnungen von Verdächtigen, wobei sich Hinweise auf eine weitere Cannabisplantage ergaben, wie es hieß. In einer weiteren Anschrift in Freienseen (Landkreis Gießen) fanden die Ermittler eine weitere professionelle Plantage mit Pflanzen, die schätzungsweise mehr als acht Kilogramm Cannabis ergeben hätten. Gegen die beiden verdächtigen Männer im Alter von 35 und 38 Jahren wird nun unter anderem wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.