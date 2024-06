Polizei entdeckt illegale Cannabisplantage in Scheune

Schwalmstadt (dpa/lhe) - Polizisten haben in einer Scheune im nordhessischen Schwalmstadt eine illegale Plantage mit 86 Cannabispflanzen entdeckt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sei bei der Durchsuchung am Mittwoch neben den Pflanzen auch Aufzucht-Equipment entdeckt worden. Die Beamten nahmen einen 55-jährigen Tatverdächtigen aus dem Schwalm-Eder-Kreis vorläufig fest. Der Mann sei inzwischen wieder auf freiem Fuß, die weiteren Ermittlungen laufen.