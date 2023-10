Polizei entdeckt illegale Cannabisplantage in Scheune

Ronneburg (dpa/lhe) - In einer Scheune in Ronneburg im Main-Kinzig-Kreis ist eine illegale Cannabisplantage entdeckt worden. Die Ermittler fanden am Donnerstag rund 150 Hanfpflanzen sowie Ausrüstung für den Cannabis-Anbau, wie die Polizei in Offenbach am Freitag mitteilte. Ein 21-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen und seine Wohnung von der Polizei durchsucht. Er kam in Untersuchungshaft.