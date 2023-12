Drogenermittler heben Cannabisplantage aus

Kassel (dpa/lrs) - In einem nur für diesen Zweck angemieteten Haus in Ahnatal im Landkreis Kassel haben Drogenfahnder eine Cannabisplantage mit rund 200 Pflanzen entdeckt und beschlagnahmt. Zwei verdächtige Männer im Alter von 26 und 30 Jahren sitzen in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Kassel am Freitag mitteilten.