Polizisten entdecken durch Zufall Cannabisplantage

Steinau an der Straße (dpa/lhe) - Eine Cannabisplantage mit über 130 Setzlingen und mehr als 30 ausgewachsenen Pflanzen haben Polizisten in Steinau an der Straße (Main-Kinzig-Kreis) entdeckt. Die Beamten waren am vergangenen Freitag eigentlich in anderer Sache in einem Mehrfamilienhaus im Einsatz, als sie Marihuana rochen, wie die Polizei nun mitteilte. In einem angrenzenden Gebäude fanden sie die provisorisch betriebene Plantage.