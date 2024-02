Polizei entdeckt nach Streit Cannabis-Pflanzen bei Paar

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein lautstarker Streit zwischen einem Mann und seiner Lebensgefährtin hat in Frankfurt einen Polizeieinsatz ausgelöst - dabei wurden auch Drogen und Bargeld entdeckt. Eine im Nachbargebäude eingesetzte Besatzung eines Rettungswagens hatte am Freitagnachmittag die Beamten alarmiert, weil sie die Auseinandersetzung des Paares mitbekommen hatte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Im Hausflur vor der geöffneten Wohnungstür trafen die Polizisten auf einen 39-jährigen Mann und seine 32 Jahre alte Lebensgefährtin. Beide erklärten demnach, es habe sich lediglich um verbale Streitigkeiten gehandelt.