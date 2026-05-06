Drei neue Fenster in Basilika des Klosters Eberbach
Drei neue Glasfenster bringen zeitgenössische Kunst in die Basilika des Klosters Eberbach. Was Besucher jetzt im historischen Raum erwartet.
Eltville (dpa/lhe) - In der Basilika des Klosters Eberbach in Eltville am Rhein können nun drei neue Kirchenfenster des deutsch-britischen Künstlers Michael Anthony Müller bestaunt werden. «Mit den drei großformatigen Glaskunstwerken hält zeitgenössische Kunst Einzug in einen der bedeutendsten historischen Räume Hessens», teilt die Klosterstiftung mit. Die Fenster an der Südseite des Querschiffs greifen demnach zentrale Motive aus dem künstlerischen Schaffen von Michael Anthony Müller auf.
Ergänzend zur Enthüllung der Fenster am Dienstagabend lasse sich noch bis zum 6. September die Ausstellung «Fragmenta in lumine» betrachten. Die Ausstellung führe die Gedanken hinter den Fenstern weiter und mache die künstlerischen Prozesse sichtbar, die zu ihrer Entstehung geführt hätten, hieß es.