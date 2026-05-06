Kunst

Drei neue Fenster in Basilika des Klosters Eberbach

Drei neue Glasfenster bringen zeitgenössische Kunst in die Basilika des Klosters Eberbach. Was Besucher jetzt im historischen Raum erwartet.

Die Fenster greifen zentrale Motive aus dem künstlerischen Schaffen von Michael Anthony Müller auf. Foto: Boris Roessler/dpa
Die Fenster greifen zentrale Motive aus dem künstlerischen Schaffen von Michael Anthony Müller auf.

Eltville (dpa/lhe) - In der Basilika des Klosters Eberbach in Eltville am Rhein können nun drei neue Kirchenfenster des deutsch-britischen Künstlers Michael Anthony Müller bestaunt werden. «Mit den drei großformatigen Glaskunstwerken hält zeitgenössische Kunst Einzug in einen der bedeutendsten historischen Räume Hessens», teilt die Klosterstiftung mit. Die Fenster an der Südseite des Querschiffs greifen demnach zentrale Motive aus dem künstlerischen Schaffen von Michael Anthony Müller auf.

Die Ausstellung «Fragmenta in lumine» führe die Gedanken hinter den Fenstern weiter, hieß es von der Klosterstiftung. Foto: Boris Roessler/dpa
Die Ausstellung «Fragmenta in lumine» führe die Gedanken hinter den Fenstern weiter, hieß es von der Klosterstiftung.

Ergänzend zur Enthüllung der Fenster am Dienstagabend lasse sich noch bis zum 6. September die Ausstellung «Fragmenta in lumine» betrachten. Die Ausstellung führe die Gedanken hinter den Fenstern weiter und mache die künstlerischen Prozesse sichtbar, die zu ihrer Entstehung geführt hätten, hieß es.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Privatisierung? Streit um das Staatsweingut Kloster Eberbach
Weinbau

Privatisierung? Streit um das Staatsweingut Kloster Eberbach

Das defizitäre Staatsweingut verkaufen - oder fürs Land Hessen weiterentwickeln? Im Landtag sorgt der Drehort des Films «Der Name der Rose» für eine Debatte um Sparzwang, Weinbaukrise und Kulturgut.

18.03.2026

Kloster Eberbach rutscht ins Minus – Neustart im Weinmarkt
Weinbau

Kloster Eberbach rutscht ins Minus – Neustart im Weinmarkt

Jüngere trinken weniger Alkohol, der Markt schwächelt – das Staatsweingut Kloster Eberbach will mehr Premiumanbieter und Imageträger werden. Was sind die Probleme und Pläne bei der Neuausrichtung?

09.11.2025

Kloster Eberbach: Fast 900 Jahre Weintradition
Weinbau

Kloster Eberbach: Fast 900 Jahre Weintradition

Das Weingut Kloster Eberbach hat schon im Mittelalter eine Strahlkraft weit über seine nähere Umgebung hinaus gehabt. Heute hat es Anbauflächen im Rheingau und an der Hessischen Bergstraße.

09.11.2025

Ausstellungen

Neue Playmobil-Ausstellung «Weltreise» im Kloster Eberbach

23.11.2023

NS-Bezüge

«Arischer» Jesus: Wiener Kirche verdeckt Glasfenster

Auf den Fenstern einer Wiener Kirche sind antisemitische Motive zu sehen. Jetzt wurden die problematischen Bildnisse mit Stoff verhüllt - bald sollen die Fenster ausgetauscht werden.

09.10.2023