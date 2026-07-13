Einsatz am Wasser

Drei Retter ziehen Schwimmerin in Not aus See

Eine Frau schwimmt in einem See in Freiburg. Plötzlich bekommt sie einen Krampf und benötigt Hilfe - die sie auch bekommt.

Mit Hilfe einer Rettungsboje haben drei Ersthelfer eine Schwimmerin in Not aus einem See gezogen. (Symbolbild) Foto: Britta Pedersen/dpa
Mit Hilfe einer Rettungsboje haben drei Ersthelfer eine Schwimmerin in Not aus einem See gezogen. (Symbolbild)

Freiburg (dpa/lsw) - Zwei Frauen und ein Mann haben einer Schwimmerin an einem See bei Freiburg wohl das Leben gerettet. Polizeiangaben zufolge befand sich die 42-Jährige am Sonntagabend auf halber Strecke zwischen einer Insel und dem Ufer, als sie einen Krampf erlitt, an Kraft verlor und zeitweise unter Wasser sank. Laut Polizei ist das Wasser dort tief.

Die drei Retter befanden sich auf der Insel und hörten ihre Hilferufe der Frau. Sie schwammen zu ihr und brachten sie zu dritt an Land. Laut Polizei hatte einer der Ersthelfer eine tragbare, aufblasbare Rettungsboje dabei, an der sich die Frau kurzzeitig ausruhen konnte. Rettungskräfte rückten an, auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Nach einer medizinischen Versorgung vor Ort musste die Frau aber nicht mehr in eine Klinik.

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