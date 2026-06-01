Kurioser Einsatz

Hilferufe eines Papageis sorgen für Feuerwehr-Einsatz

Ein Passant alarmiert die Feuerwehr: Aus einem Haus dringen verzweifelte Schreie. Als die Einsatzkräfte die Wohnung betreten, wartet eine Überraschung auf sie.

Ein vermeintlich nach Hilfe schreiender Papagei sorgte in Karlsruhe für einen Feuerwehreinsatz. (Symbolbild) Foto: Matthias Bein/dpa
Ein vermeintlich nach Hilfe schreiender Papagei sorgte in Karlsruhe für einen Feuerwehreinsatz. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa) - Vermeintliche Hilferufe eines Papageis haben in Karlsruhe einen Feuerwehr-Einsatz ausgelöst. Ein Passant war zuvor auf die Rufe aus einem Haus aufmerksam geworden und hatte den Notruf gewählt, wie die Feuerwehr mitteilte. 

Mit Hilfe einer Leiter und über ein geöffnetes Fenster gelangten die Einsatzkräfte bei dem Vorfall am Freitag schließlich in die betroffene Wohnung im ersten Stock. Dort trafen sie den Angaben zufolge eine ältere Bewohnerin an, die jedoch unverletzt und wohlauf war. Die Feuerwehrleute fanden daraufhin heraus, dass die vermeintlichen Hilferufe von deren Papagei stammten.

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